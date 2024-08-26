Сотрудник Омского НПЗ погиб при пожаре

Шести другим пострадавшим оказана помощь

Один из пострадавших при пожаре на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) погиб.

Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко. Шести другим пострадавшим при ЧП на НПЗ была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались.

Семье погибшего, а также пострадавшим сотрудникам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Взрыв и пожар на нефтяном заводе на улице Губкина в Омске произошли днем 26 августа. В настоящее время пожар локализован. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Омский НПЗ - крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в России. Предприятие продолжает работу в штатном режиме, несмотря на пожар.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram