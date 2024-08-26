Прокуратура Парижа раскрыла детали обвинений в отношении Дурова

Миллиардеру предъявлено обвинение в 12 преступлениях
Дело против Павла Дурова было открыто еще 8 июля. Об этом сообщила прокуратура Парижа.
Миллиардеру предъявлено обвинение в 12 преступлениях.
Сейчас бизнесмена допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях, пишет ТАСС. При этом срок его задержания истекает 28 августа.
Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту, куда его самолёт приземлился для дозаправки.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram