Прокуратура Парижа раскрыла детали обвинений в отношении Дурова

Миллиардеру предъявлено обвинение в 12 преступлениях

Дело против Павла Дурова было открыто еще 8 июля. Об этом сообщила прокуратура Парижа.

Миллиардеру предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Сейчас бизнесмена допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях, пишет ТАСС. При этом срок его задержания истекает 28 августа.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту, куда его самолёт приземлился для дозаправки.

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