ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прокуратура Парижа раскрыла детали обвинений в отношении Дурова

18:43
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Миллиардеру предъявлено обвинение в 12 преступлениях

Дело против Павла Дурова было открыто еще 8 июля. Об этом сообщила прокуратура Парижа.

Миллиардеру предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Сейчас бизнесмена допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях, пишет ТАСС. При этом срок его задержания истекает 28 августа.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту, куда его самолёт приземлился для дозаправки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
ТВ ЦЕНТР НОВОСТИ
ТВ ЦЕНТР НОВОСТИ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.