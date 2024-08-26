Список обвинений в деле основателя Telegram Павла Дурова

В списке - 12 обвинений

Прокуратура Парижа выпустила официальный пресс-релиз в связи с задержанием основателя Telegram Павла Дурова. Согласно документу, предпринимателя поместили под стражу в рамках расследования дела по 12 преступлениям.

Судебное расследование было открыто 8 июля в отношении "неустановленного лица" по следующим обвинениям:

Соучастие в администрировании онлайн-платформы для содействия незаконной транзакции в составе организованной группы,

Отказ предоставить органам информацию и документы для прослушки, разрешённой законом,

Соучастие в хранении порнографических изображений несовершеннолетних, а также в распространении материалов в составе организованный группы,

Соучастие в приобретении, транспортировке, хранении, предложении или продаже наркотических веществ,

Соучастие в предложении, продаже или предоставлении без законного основания оборудования, инструментов, программ или данных, предназначенных для получения доступа и нанесения ущерба работе автоматизированной системы обработки данных,

Соучастие в мошенничество в составе организованной группы,

Преступный сговор с целью совершения преступления или правонарушения, наказуемого 5 и более годами лишения свободы,

Отмывание доходов, полученных преступных путем.

Предоставление услуг криптографии для обеспечения конфиденциальности без сертифицированного заявления,

Предоставление криптографического инструмента, не обеспечивающего исключительно аутентификацию или контроль целостности, без предварительного заявления,

Импорт криптографического инструмента, обеспечивающего аутентификацию или контроль целостности, без предварительного заявления.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту, где его самолёт приземлился для дозаправки. Бизнесмен был помещен под стражу.

Ранее в понедельник задержание Дурова прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, преследование основателя Telegram не является политическим, а произошло в рамках "продолжающегося судебного расследования".

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