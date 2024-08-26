ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Список обвинений в деле основателя Telegram Павла Дурова

20:11
  • понедельник
  • 26 августа 2024

В списке - 12 обвинений

Прокуратура Парижа выпустила официальный пресс-релиз в связи с задержанием основателя Telegram Павла Дурова. Согласно документу, предпринимателя поместили под стражу в рамках расследования дела по 12 преступлениям.
Макрон отказался считать задержание Дурова политическим

Судебное расследование было открыто 8 июля в отношении "неустановленного лица" по следующим обвинениям:

  • Соучастие в администрировании онлайн-платформы для содействия незаконной транзакции в составе организованной группы,
  • Отказ предоставить органам информацию и документы для прослушки, разрешённой законом,
  • Соучастие в хранении порнографических изображений несовершеннолетних, а также в распространении материалов в составе организованный группы,
  • Соучастие в приобретении, транспортировке, хранении, предложении или продаже наркотических веществ,
  • Соучастие в предложении, продаже или предоставлении без законного основания оборудования, инструментов, программ или данных, предназначенных для получения доступа и нанесения ущерба работе автоматизированной системы обработки данных,
  • Соучастие в мошенничество в составе организованной группы,
  • Преступный сговор с целью совершения преступления или правонарушения, наказуемого 5 и более годами лишения свободы,
  • Отмывание доходов, полученных преступных путем.
  • Предоставление услуг криптографии для обеспечения конфиденциальности без сертифицированного заявления,
  • Предоставление криптографического инструмента, не обеспечивающего исключительно аутентификацию или контроль целостности, без предварительного заявления,
  • Импорт криптографического инструмента, обеспечивающего аутентификацию или контроль целостности, без предварительного заявления.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту, где его самолёт приземлился для дозаправки. Бизнесмен был помещен под стражу.

Ранее в понедельник задержание Дурова прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, преследование основателя Telegram не является политическим, а произошло в рамках "продолжающегося судебного расследования".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Павел Дуров
Павел Дуров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.