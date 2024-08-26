Список обвинений в деле основателя Telegram Павла Дурова

В списке - 12 обвинений
Прокуратура Парижа выпустила официальный пресс-релиз в связи с задержанием основателя Telegram Павла Дурова. Согласно документу, предпринимателя поместили под стражу в рамках расследования дела по 12 преступлениям.
Судебное расследование было открыто 8 июля в отношении "неустановленного лица" по следующим обвинениям:
- Соучастие в администрировании онлайн-платформы для содействия незаконной транзакции в составе организованной группы,
- Отказ предоставить органам информацию и документы для прослушки, разрешённой законом,
- Соучастие в хранении порнографических изображений несовершеннолетних, а также в распространении материалов в составе организованный группы,
- Соучастие в приобретении, транспортировке, хранении, предложении или продаже наркотических веществ,
- Соучастие в предложении, продаже или предоставлении без законного основания оборудования, инструментов, программ или данных, предназначенных для получения доступа и нанесения ущерба работе автоматизированной системы обработки данных,
- Соучастие в мошенничество в составе организованной группы,
- Преступный сговор с целью совершения преступления или правонарушения, наказуемого 5 и более годами лишения свободы,
- Отмывание доходов, полученных преступных путем.
- Предоставление услуг криптографии для обеспечения конфиденциальности без сертифицированного заявления,
- Предоставление криптографического инструмента, не обеспечивающего исключительно аутентификацию или контроль целостности, без предварительного заявления,
- Импорт криптографического инструмента, обеспечивающего аутентификацию или контроль целостности, без предварительного заявления.
Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту, где его самолёт приземлился для дозаправки. Бизнесмен был помещен под стражу.
Ранее в понедельник задержание Дурова прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, преследование основателя Telegram не является политическим, а произошло в рамках "продолжающегося судебного расследования".