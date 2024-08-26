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Четвертый энергоблок Курской АЭС отключили от сети

20:29
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Работает только третий блок

Курская АЭС вывела в планово-предупредительный ремонт четвертый энергоблок.

Это ежегодная плановая процедура, которая проходит на всех российских АЭС, сообщили в пресс-службе станции. Это необходимо для стабильной работы оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.

В настоящий момент на Курской АЭС работает третий энергоблок на мощности, установленной диспетчерским графиком. Первый и второй энергоблоки находятся в режиме эксплуатации без генерации. Радиационный фон в норме.

Во вторник Курскую АЭС посетит миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси. Эксперты дадут независимую оценку происходящего на станции в свете проходящих рядом военных действий.

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