Степан Орлов: "Московские библиотеки становятся пространствами для творчества и волонтерства"

Ежегодно в московских библиотеках проходит около 60 тысяч различных мероприятий
Московские библиотеки превращаются в уютные пространства для работы, творчества и волонтерства. Как рассказал депутат Мосгордумы Степан Орлов, они становятся альтернативой коворкингам и клубам по интересам для представителей разных поколений.
Сейчас в библиотеках можно не только взять книгу, но и послушать интересную лекцию или принять участие в мастер-классе или фестивале. Ежегодно в московских библиотеках проходит около 60 тысяч различных мероприятий.
"Современная московская библиотека – это прежде всего площадка для саморазвития, место для досуга, пространство для интересной жизни", - отметил Орлов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram