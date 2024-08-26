Степан Орлов: "Московские библиотеки становятся пространствами для творчества и волонтерства"

Ежегодно в московских библиотеках проходит около 60 тысяч различных мероприятий

Московские библиотеки превращаются в уютные пространства для работы, творчества и волонтерства. Как рассказал депутат Мосгордумы Степан Орлов, они становятся альтернативой коворкингам и клубам по интересам для представителей разных поколений.

Сейчас в библиотеках можно не только взять книгу, но и послушать интересную лекцию или принять участие в мастер-классе или фестивале. Ежегодно в московских библиотеках проходит около 60 тысяч различных мероприятий.

"Современная московская библиотека – это прежде всего площадка для саморазвития, место для досуга, пространство для интересной жизни", - отметил Орлов.

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