В Стерлитамаке умерли двое пострадавших при пожаре на газопроводе

За жизнь третьего человека продолжают бороться врачи

Двое пострадавших при пожаре на газопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке скончались в больнице.

За жизнь третьего человека продолжают бороться врачи, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Минздрава Башкирии Мария Апкаримова. Он получил серьезные ожоги.

Пожар на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке (Башкортостан) произошел 19 августа, возникло факельное горение.

ЧП произошло из-за разгерметизации линии газопровода. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.

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