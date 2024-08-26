ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Стерлитамаке умерли двое пострадавших при пожаре на газопроводе

21:26
  • понедельник
  • 26 августа 2024

За жизнь третьего человека продолжают бороться врачи

Двое пострадавших при пожаре на газопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке скончались в больнице.

За жизнь третьего человека продолжают бороться врачи, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Минздрава Башкирии Мария Апкаримова. Он получил серьезные ожоги.

Пожар на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке (Башкортостан) произошел 19 августа, возникло факельное горение.

ЧП произошло из-за разгерметизации линии газопровода. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Взрыв на трубопроводе в Стерлитамаке
Взрыв на трубопроводе в Стерлитамаке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.