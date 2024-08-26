В Стерлитамаке умерли двое пострадавших при пожаре на газопроводе

За жизнь третьего человека продолжают бороться врачи
Двое пострадавших при пожаре на газопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке скончались в больнице.
За жизнь третьего человека продолжают бороться врачи, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Минздрава Башкирии Мария Апкаримова. Он получил серьезные ожоги.
Пожар на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке (Башкортостан) произошел 19 августа, возникло факельное горение.
ЧП произошло из-за разгерметизации линии газопровода. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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