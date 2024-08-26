Мишустин рассказал о востребованности семейной ипотеки

Льготным кредитованием воспользовались свыше 3 миллионов семей

Около 2 тысяч объектов, будут благоустроены в российских регионах в следующем году. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин в Калуге, где проходит форум "Развитие малых городов и исторических поселений".

Как отметил премьер, речь идет о парках, скверах или улицах. И жители в ходе голосования сами выбирали, что привести в порядок в первую очередь. В опросе приняли участие также Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Идеями и планами по созданию комфортной среды разные российские регионы делились на масштабной выставке.

По словам Мишустина, на инфраструктурные кредиты правительство будет ежегодно выделять малым городам по 250 миллиардов рублей в период с 2026 по 2030 год. Среди приоритетных направлений - модернизация действующего жилого фонда и расселение аварийных домов. Особое внимание и поддержке семей с детьми.

"Поддержка семей, особенно многодетных - это приоритет в работе правительства. И для того, чтобы у них были возможности улучшать свои условия проживания, приобрести новую квартиру или дом, мы реализуем целый широкий комплекс мер. Прежде всего, это льготное кредитование и им уже воспользовались более 3 миллионов родителей с детьми и почти треть приходится на семейную ипотеку. Один из самых востребованных инструментом. Хорошим подспорьем для многодетных родителей является и единовременная выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки", - заявил Михаил Мишустин.



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