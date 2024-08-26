ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин рассказал о востребованности семейной ипотеки

22:27
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Льготным кредитованием воспользовались свыше 3 миллионов семей

Около 2 тысяч объектов, будут благоустроены в российских регионах в следующем году. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин в Калуге, где проходит форум "Развитие малых городов и исторических поселений".

Как отметил премьер, речь идет о парках, скверах или улицах. И жители в ходе голосования сами выбирали, что привести в порядок в первую очередь. В опросе приняли участие также Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Идеями и планами по созданию комфортной среды разные российские регионы делились на масштабной выставке.

По словам Мишустина, на инфраструктурные кредиты правительство будет ежегодно выделять малым городам по 250 миллиардов рублей в период с 2026 по 2030 год. Среди приоритетных направлений -  модернизация действующего жилого фонда и расселение аварийных домов. Особое внимание и поддержке семей с детьми.

"Поддержка семей, особенно многодетных - это приоритет в работе правительства. И для того, чтобы у них были возможности улучшать свои условия проживания, приобрести новую квартиру или дом, мы реализуем целый широкий комплекс мер. Прежде всего, это льготное кредитование и им уже воспользовались более  3 миллионов родителей с детьми и почти треть приходится на семейную ипотеку. Один из самых востребованных инструментом. Хорошим подспорьем для многодетных родителей является и единовременная выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки", - заявил Михаил Мишустин. 
 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Семья
Семья
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.