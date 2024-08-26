Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины в ответ на действия Киева

Вашингтону приоритетнее избежать Третьей мировой войны, чем оказать поддержку Киева. Об этом пишет Financial Times. Автор статьи подчеркивает, что американцы по-прежнему намерены избегать прямого конфликта с Москвой. Кроме того, издание отмечает, что нападением на Курскую область Украина не только нарушила границы России, она также пересекла установленные в Вашингтоне красные линии. Однако Киев прилагает всё большие усилия для нагнетания ситуации.

Удары по объектам украинской критической инфраструктуры - наш ответ на попытки националистов разрушить инфраструктуру российскую. Зеленский созывает экстренное совещание, а эксперты выносят киевским чиновникам свой строгий вердикт: "не соответствуют занимаемым должностям".

"Массированный удар нанесен Россией. То есть это - деградация Украины как субъекта хозяйственного процесса. Это еще раз говорит о том, что власть ничего сделать не может, и все ее разговоры про ПВО и прочее западное вооружение, это просто так называемый "зеленый актерский треп", - говорит Олег Соскин, советник президента Украины 1998 - 2000 гг.

Который сегодня продолжался весь день. Сначала сам глава киевского режима, а потом и его министр иностранных дел раздавали западным покровителям опасные непрошеные советы.

"Есть два конкретных решения, которые наши партнёры могут принять, чтобы помочь нам скорее положить конец российскому террору. Во-первых, подтвердить дальние удары Украины по всем законным военным целям на территории России. Во-вторых, согласиться использовать возможности ПВО партнёров для сбивания ракет и беспилотников вблизи их воздушного пространства. Ни одно из этих решений не является эскалационным", - заявил Дмитрий Кулеба.

Впрочем, так, похоже, считает исключительно Киев. В приватных беседах, пишет Financial Tims, Байден намекал своим помощникам, что Зеленский пытается втянуть Штаты в новую мировую войну. А немецкие журналисты на всякий случай уточняют, что именно имел ввиду Киев, призывая европейцев сбивать российские ракеты?

Вскрылись, впрочем, другие проблемы - с чистотой финансовой. Внутренний аудит выявил, что до ВСУ не доехали 424 транспортных средства, почти 500 тонн различных товаров и более 6 тонн продуктов питания. Украли 170 миллионов гривен. Не исключено, что и на это тоже спишут провал курской операции ВСУ. Ведь и на Западе прямо заявляют, риск был неоправданным.

"США и другие страны НАТО участвовали в решении вопросов, связанных с разведкой. Получилось в итоге так, что стратегически важнейшие резервы Украины, лучших и самых подготовленных её бойцов подвергли опасности, просто ради того, чтобы завладеть клочком земли в Курской области. Путин наверняка разберётся с ними и там, и на главном рубеже к северу оттуда – и конец", - рассуждает Лоуренс Уилкерсон - экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке.

Всё чаще в информационных сводках начинает звучать топоним "Покровск" - важнейший логистический узел всего восточного сектора группировки националистов в пока еще оккупированной части ДНР. Ситуация там для ВСУ критическая, пишет Forbes. Из Вашингтона пока ничем, кроме слов поддержки, помочь не могут. Но это в лучшем для Киева случае – если на президентских выборах победит Харрис. При Трампе, возможно, не будет даже этого.

"Мы не производим достаточно артиллерийских снарядов. Мы не производим достаточно перехватчиков Patriot, чтобы поддерживать войну на Украине бесконечно. Мне не нравится подход администрации Байдена, которая в основном говорит, что мы просто будем продолжать делать это, сколько потребуется, без стратегии, без конца", - заявляет Джеймс Дэвид Вэнс - кандидат в вице-президенты от Республиканской партии США.

Но это уже не заботы самого Байдена. В Делавэре сейчас +29, дует свежий океанический бриз, а вода – парное молоко, 22 градуса. И пусть весь мир подождет. В графике президента на ближайшие дни мероприятий не запланировано. У Байдена недельный отпуск. Уже второй подряд.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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