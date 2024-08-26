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Шура раскрыл подробности лечения Глюкозы в рехабе

22:03
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Певица уже вышла из клиники

Певица Глюкоза прошла лечение в реабилитационном центре и уже выписалась домой.

Исполнительницу хита "Невеста" поместили в рехаб родители, рассказал изданию Super.ru российский певец Шура.

"Слава Богу, родители ее устроили в больницу. Девочка наша вышла, все хорошо", - сообщил он.

Что конкретно произошло с певицей, Шура не уточнил.

В июле у Глюкозы произошел скандальный концерт на празднике в честь Дня металлурга в Красноярске. Артистка пела под фонограмму, странно двигалась, трогала себя за интимные места и материлась в микрофон.

Певица объяснила свое поведение не сразу, а спустя несколько дней. Она рассказала, что на ее поведение таким неожиданным образом повлияли выписанные врачами лекарства. Артистка призналась, что в последнее время переживает сложные времена: у нее умерла любимая бабушка и полным ходом идут разбирательства с бывшим продюсером.

Родные решили положить Глюкозу в реабилитационный центр, а общественность потребовала проверить ее на наркотики.

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