Шура раскрыл подробности лечения Глюкозы в рехабе

Певица уже вышла из клиники
Певица Глюкоза прошла лечение в реабилитационном центре и уже выписалась домой.
Исполнительницу хита "Невеста" поместили в рехаб родители, рассказал изданию Super.ru российский певец Шура.
"Слава Богу, родители ее устроили в больницу. Девочка наша вышла, все хорошо", - сообщил он.
Что конкретно произошло с певицей, Шура не уточнил.
В июле у Глюкозы произошел скандальный концерт на празднике в честь Дня металлурга в Красноярске. Артистка пела под фонограмму, странно двигалась, трогала себя за интимные места и материлась в микрофон.
Певица объяснила свое поведение не сразу, а спустя несколько дней. Она рассказала, что на ее поведение таким неожиданным образом повлияли выписанные врачами лекарства. Артистка призналась, что в последнее время переживает сложные времена: у нее умерла любимая бабушка и полным ходом идут разбирательства с бывшим продюсером.
Родные решили положить Глюкозу в реабилитационный центр, а общественность потребовала проверить ее на наркотики.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram