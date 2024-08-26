Дурову продлили срок содержания под стражей

Затем его либо освободят, либо выдвинут обвинения

Содержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова под стражей во Франции продлили до 28 августа.

После судья может либо принять решение об освобождении, либо выдвинуть Дурову обвинения, сообщает AFP со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту, куда его самолет приземлился для дозаправки. Во Франции считают Дурова соучастником целого ряда тяжких преступлений.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением. Все произошло в рамках продолжающегося судебного расследования.

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