ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дурову продлили срок содержания под стражей

22:54
  • понедельник
  • 26 августа 2024

Затем его либо освободят, либо выдвинут обвинения

Содержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова под стражей во Франции продлили до 28 августа.  
Список обвинений в деле основателя Telegram Павла Дурова

После судья может либо принять решение об освобождении, либо выдвинуть Дурову обвинения, сообщает AFP со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту, куда его самолет приземлился для дозаправки. Во Франции считают Дурова соучастником целого ряда тяжких преступлений.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением. Все произошло в рамках продолжающегося судебного расследования.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Павел Дуров
Павел Дуров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.