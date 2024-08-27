ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Такер Карлсон назвал задержание Дурова во Франции "отличительной чертой диктатуры"

02:57
  • вторник
  • 27 августа 2024

Журналист прокомментировал задержание владельца Telegram в ходе беседы с Робертом Кеннеди-младшим

"Администрация Байдена поощряет Францию, Макрона на арест владельца и основателя Telegram Павла Дурова, который сейчас находится во французской тюрьме. Мне кажется, что это отличительная черта диктатуры". Так американский журналист Такер Карлсон прокомментировал задержание Дурова в ходе интервью с Робертом Кеннеди-младшим, запись которого опубликовал у себя на сайте во вторник, 27 августа.

В свою очередь Кеннеди-младший отметил, что "в Европе сейчас нет свободы слова".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.