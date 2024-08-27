Такер Карлсон назвал задержание Дурова во Франции "отличительной чертой диктатуры"

Журналист прокомментировал задержание владельца Telegram в ходе беседы с Робертом Кеннеди-младшим

"Администрация Байдена поощряет Францию, Макрона на арест владельца и основателя Telegram Павла Дурова, который сейчас находится во французской тюрьме. Мне кажется, что это отличительная черта диктатуры". Так американский журналист Такер Карлсон прокомментировал задержание Дурова в ходе интервью с Робертом Кеннеди-младшим, запись которого опубликовал у себя на сайте во вторник, 27 августа.

В свою очередь Кеннеди-младший отметил, что "в Европе сейчас нет свободы слова".

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