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Популярность Telegram возросла во Франции и США после ареста Дурова

05:51
  • вторник
  • 27 августа 2024

Приложение заняло первое место в категории "Социальные сети" во французском App Store

После задержания Дурова популярность Telegram возросла во Франции и США. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил портал TechCrunch.

По данным портала, во французском App Store мессенджер занимает первое место в категории "Социальные сети". В США Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в том же разделе.

Также отмечается, что количество загрузок мессенджера на iOS по всему миру увеличилось на 4%.

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