Интернет-эксперт Мариничев оценил количество пользователей Telegram в России

Основатель мессенджера Павел Дуров остается под стражей во Франции

Чьи интересы - политические или коммерческие - скрываются за официальными обвинениями в адрес Дурова? Могут ли западные спецслужбы получить доступ к информации, передаваемой через Telegram?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев.

"Вопрос в том, справится ли Павел с давлением, а давление будет серьезным. Речь в данном случае идет о формировании так называемых "бэкдоров". То есть доступа к информации по запросу спецслужб, правоохранительных органов. При этом надо понимать, что "Телеграмом" пользуется половина взрослого населения России. Количество информации, которое генерируется нашими соотечественниками, огромно. И эта информация для западных спецслужб - просто шоколадная конфета", - отметил эксперт.

Полный комментарий Дмитрия Мариничева смотрите в видео

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