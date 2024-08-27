ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно о новых подвигах российских военных

08:11
  • вторник
  • 27 августа 2024

Ефрейтор Алексей Юргин оказывал поддержку штурмовым подразделениям

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Ефрейтор Алексей Юргин оказывал поддержку нашим штурмовым подразделениям. Когда одна из групп попала в засаду, Алексей, получив координаты противника, оперативно подготовил беспилотник, рассчитал траекторию полета и точным ударом уничтожил пулеметный расчёт ВСУ.

Рядовой Дмитрий Соколов, механик-водитель танка, несмотря на массированный обстрел неприятеля, сумел проделать проход в минном поле и вывести боевую машину на удобную огневую позицию. Это позволило экипажу прицельно бить по врагу и прикрыть продвижение наших штурмовых групп.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.