Стало известно о новых подвигах российских военных

Ефрейтор Алексей Юргин оказывал поддержку штурмовым подразделениям

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Ефрейтор Алексей Юргин оказывал поддержку нашим штурмовым подразделениям. Когда одна из групп попала в засаду, Алексей, получив координаты противника, оперативно подготовил беспилотник, рассчитал траекторию полета и точным ударом уничтожил пулеметный расчёт ВСУ.

Рядовой Дмитрий Соколов, механик-водитель танка, несмотря на массированный обстрел неприятеля, сумел проделать проход в минном поле и вывести боевую машину на удобную огневую позицию. Это позволило экипажу прицельно бить по врагу и прикрыть продвижение наших штурмовых групп.

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