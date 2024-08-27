Отбиты семь вражеских контратак

В зоне СВО группировка войск "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны противника. Отбиты семь вражеских контратак. Только на этом участке фронта за сутки ВСУ потеряли до 585 боевиков.

На угледарском направлении операторы FPV-дронов группировки "Восток" уничтожили французскую самоходку "Цезарь".

Морские пехотинцы круглосуточно охотятся за вражескими объектами, прочесывая с помощью дронов местность. Их "птички" с ювелирной точностью маневрируют между различными препятствиями и бьют в цель. На счету только одного оператора - десятки единиц выведенных из строя вражеских бронемашин.

На ореховском направлении расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил вражеский танк. Машина боевиков готовилась нанести удар по нашим подразделениям, но была замечена оператором беспилотника. Тут же координаты получили артиллеристы, и противник, не успев произвести ни одного выстрела, был ликвидирован.

Группировка войск "Днепр" оперативно пресекает все попытки контратак ВСУ. Только один расчет уничтожил несколько натовских гаубиц М-777, десятки орудий, танков и бронемашин.

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