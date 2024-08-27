Гендиректор МАГАТЭ во вторник посетит Курскую АЭС

Он назвал серьезной ситуацию, которая сложилась вокруг атомной станции

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник намерен посетить Курскую АЭС и город-спутник Курчатов, чтобы лично оценить обстановку.

Он назвал серьезной ситуацию, которая сложилась вокруг атомной станции после начала боевых действий в регионе. Гросси готов обсудить дальнейшие шаги по ядерной безопасности и защите АЭС.

Ранее российский МИД неоднократно заявлял о возможных провокациях со стороны киевского режима в отношении Курской и Запорожской АЭС. В результате обстрелов украинскими дронами в середине августа произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Одна из градирен выгорела полностью.

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