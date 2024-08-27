Деятельность ООН в секторе Газа оказалась парализована

Самая критическая ситуация - в городе Дейр-эль-Балах

Деятельность ООН в секторе Газа почти парализована из-за приказов Израиля об эвакуации населения. Как сообщают в международной организации, самая критическая ситуация - в городе Дейр-эль-Балах, где находится большое число сотрудников.

В настоящее время свою миссию продолжает Ближневосточное агентство БАПОР, но и там сообщают о невыносимых условиях. Доставка гуманитарных грузов максимально затруднена. Накануне в сектор Газа прибыла первая партия вакцин против полиомиелита, но использовать ее практически невозможно. Сотни тысяч палестинцев вынуждены постоянно переезжать с места на место. Продолжаются и обстрелы со стороны ЦАХАЛ. За минувшую ночь девять человек стали жертвами бомбардировок города Газа. Еще семь, в том числе четверо детей, погибли в результате удара по лагерю беженцев Магази.

Жизни пяти человек унесла атака беспилотника в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. На этом фоне в Каире, пока что без особого успеха, продолжаются переговоры между Израилем и международными посредниками о прекращении огня. ХАМАС в них участия не принимает

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