В Сочи затопило дороги, площади и жилые кварталы

Прошел самый мощный за все лето залповый ливень

Город Сочи накануне за считанные минуты в буквальном смысле ушел под воду. Самый мощный за все лето залповый ливень затопил дороги, площади и жилые кварталы.

Автомобили глохли в бурных потоках, с трудом передвигались пешеходы. Река Хоста вышла из берегов, в расположенной неподалеку больнице пациентов срочно эвакуировали на второй этаж, на первом - резко поднялся уровень воды.

Пришлось закрыть движение по участку федеральной трассы А-147, там несколько машины затопило почти по крышу. Также поступали сообщения, что в море недалеко от берега образовался смерч.

Международный аэропорт работал по фактической погоде, восемь пассажирских самолетов летевших в Сочи, решили не рисковать и уйти на запасные аэродромы.

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