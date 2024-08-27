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В Сочи затопило дороги, площади и жилые кварталы

08:16
  • вторник
  • 27 августа 2024

Прошел самый мощный за все лето залповый ливень

Город Сочи накануне за считанные минуты в буквальном смысле ушел под воду. Самый мощный за все лето залповый ливень затопил дороги, площади и жилые кварталы.

Автомобили глохли в бурных потоках, с трудом передвигались пешеходы. Река Хоста вышла из берегов, в расположенной неподалеку больнице пациентов срочно эвакуировали на второй этаж, на первом - резко поднялся уровень воды.

Пришлось закрыть движение по участку федеральной трассы А-147, там несколько машины затопило почти по крышу. Также поступали сообщения, что в море недалеко от берега образовался смерч.

Международный аэропорт работал по фактической погоде, восемь пассажирских самолетов летевших в Сочи, решили не рисковать и уйти на запасные аэродромы.

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