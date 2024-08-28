Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Нептун в Рыбах ведет борьбу с Венерой

Овны

Ваши опасения и надуманные проблемы сегодня могут сильно мешать в делах. Отбросьте мысли, которые вас демотивируют. Вы как никто достойны успеха.

Тельцы

Этот день отличают неразбериха и туман, который не позволяет увидеть картинку целиком. Подождите с важными делами, займитесь мелкой рутиной.

Близнецы

Фантазия и желание поскорее получить все и сразу могут завести не туда, куда нужно. Сегодня не следует строить планы и придумывать новые уловки.

Раки

Вы впечатлительны, как и все водные знаки, так что негативное воздействие Нептуна не пройдет мимо. Старайтесь критично воспринимать все происходящее.

Львы

Вы можете получить недостоверную информацию по поводу наследства, дивидендов или пособий. Не торопитесь верить, сегодня день обманчивых новостей.

Девы

Даже не думайте идти на свидание или шпионить за своим партнером в интернете. Правда и ложь будут так переплетены, что вы будете быстро сбиты с толку.

Весы

Неблагоприятный день для здоровья, особенно ментального. Строго выполняйте рекомендации врача и психолога, тогда все будет в порядке.

Скорпионы

Спорт и развлечения могут не пойти на пользу сегодня. Романтические и творческие дела тоже забудьте – лучше занимайтесь простыми и понятными делами.

Стрельцы

Вы можете не сойтись во мнениях с членами своей семьи, особенно в вопросах политики или религии. Обходите эти темы стороной и спорить будет не о чем.

Козероги

Ваши поездки затянутся: вы попадете в пробку или заблудитесь. Выходите из дома заранее и не планируйте посетить десяток мест – чем меньше суеты, тем лучше.

Водолеи

Деньги ускользают сквозь пальцы? Это еще не самое страшное, главное – не отвечайте на звонки с неизвестных номеров, чтобы не стать жертвой мошенников.

Рыбы

Нептун в вашем знаке ведет борьбу Венерой, лишая вас покоя и возможности трезво мыслить. Ревность, секреты, тайные обиды – вот враги вашего счастья.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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