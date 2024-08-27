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Российская система ПВО сбила пять украинских беспилотников

08:23
  • вторник
  • 27 августа 2024

Они летели на Курскую и Белгородскую области

Российская система противовоздушной обороны в ночь на вторник, 27 августа, сорвала очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации.
Средства ПВО сбили ночью 7 беспилотников в трёх регионах России

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, были уничтожены пять беспилотников самолетного типа: три — над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что в результате атак ВСУ ранены еще пять жителей региона — из-за атак дронов в селах Репяховка и Косилово.

Ранее на Западе отмечали, что Россия успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по подавлению реактивных систем и беспилотников. РЭБ назвали одним из примеров российского технологического преимущества.

Между тем российские специалисты создали ударный дрон "Ночная ведьма" со сбросом четырех боеприпасов, который является усовершенствованным аналогом украинской "Бабы-яги". Российскую разработку отличает использование отечественной системы связи, тогда как дрон противника работает на американском Starlink.

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