Часть фигурантов дела о подрыве Керченского моста скрылась от СКР

Следственные действия продолжаются

Организаторы и некоторые исполнители теракта на Керченском мосту, совершенного в октябре 2022 года, скрылись от Следственного комитета России за пределами нашей страны.

Как отмечается в материалах дела, на которые ссылается ТАСС, в рамках расследования российские правоохранительные органы взаимодействовали с силовиками из Армении, Грузии и Китая для установления всех обстоятельств дела.

Предписывается продолжить проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление организаторов и исполнителей преступления, находящихся за пределами России.

Ранее стало известно, что потерпевшими по делу о террористическом акте на Крымском мосту признаны Министерство обороны России, две компании и несколько физических лиц. Они признаны гражданскими истцами по данному уголовному делу, но нет данных о том, в каких суммах они намереваются взыскивать причиненный им ущерб.

Министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что в мае ВС России сорвали массированную атаку на Крымский мост десятком ракет ATACMS американского производства. Глава Минобороны подчеркнул, что благодаря этому были спасены сотни жизней.

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