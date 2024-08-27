У певицы Мэрайи Кэри двойное горе

Артистка потеряла близких людей

Мэрайя Кэри похоронила мать Патрицию и сестру Элисон. Женщины умерли, по сообщениям зарубежных СМИ, в один день. Однако причины их ухода не называются.

Интересно, что отношения Элисон с Мэрайей и Патрицией были сложными, сообщает TMZ. Прославленная исполнительница не общалась с сестрой аж с 1991 года. А четыре года назад Элисон подала на мать в суд. Она обвинила Патрицию в том, что та якобы принуждала ее к сексу с незнакомцами и участиям в оргиях, и это при том, что Элисон была еще ребенком и мало что понимала. Кроме того женщина в иске жаловалась на то, что теперь страдает депрессией и посттравматическим синдромом.

Тем не менее не секрет, что в 15 лет Элисон сбежала из дома, якобы занималась проституцией, пристрастилась к наркотикам и даже заразилась ВИЧ.

Что касается Патриции, то свои последние годы она провела в доме престарелых. Мэрайя же продала ее недвижимость, но, по словам певицы, несмотря на то, что у них были сложные отношения, неделю до смерти матери она была с ней.

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