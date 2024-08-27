Актрису Светлану Светличную признали неизлечимо больной

Артистка отказалась от операции

Несколько недель назад медики обнаружили у Светланы Светличной новообразования в голове и шее. По некоторым данным, их признали злокачественными и предложили артистке провести операцию хотя бы по удалению опухоли в шее. Сообщается, что врачи сами не решились на хирургическое вмешательство, чтобы убрать новообразование в голове, поскольку это очень опасно в преклонном возрасте Светличной. По слухам, именно из-за опухоли звезда комедии "Бриллиантовая рука" и могла оказаться в психиатрической клинике.

Однако Светличная отказалась от операции. И теперь стало известно, что ее признали неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящее время актриса в состоянии средней тяжести. Она жалуется на постоянные боли в голове, ушах и горле. Передвигаться без посторонней помощи актриса не может, поэтому большую часть времени лежит.

Теперь Светличной будут проводить только симптоматическую терапию, направленную на поддержание активности, снятие и купирование болевых синдромов, а также оказывать психологическую помощь до последнего дня жизни.

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