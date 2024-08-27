ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актрису Светлану Светличную признали неизлечимо больной

08:37
  • вторник
  • 27 августа 2024

Артистка отказалась от операции

Несколько недель назад медики обнаружили у Светланы Светличной новообразования в голове и шее. По некоторым данным, их признали злокачественными и предложили артистке провести операцию хотя бы по удалению опухоли в шее. Сообщается, что врачи сами не решились на хирургическое вмешательство, чтобы убрать новообразование в голове, поскольку это очень опасно в преклонном возрасте Светличной. По слухам, именно из-за опухоли звезда комедии "Бриллиантовая рука" и могла оказаться в психиатрической клинике.

Однако Светличная отказалась от операции. И теперь стало известно, что ее признали неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящее время актриса в состоянии средней тяжести. Она жалуется на постоянные боли в голове, ушах и горле. Передвигаться без посторонней помощи актриса не может, поэтому большую часть времени лежит.

Теперь Светличной будут проводить только симптоматическую терапию, направленную на поддержание активности, снятие и купирование болевых синдромов, а также оказывать психологическую помощь до последнего дня жизни.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Актриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.