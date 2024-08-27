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Алексей Кучмин: "Беспилотный транспорт – наше недалекое будущее"

09:00
  • вторник
  • 27 августа 2024

Город оказывает беспрецедентную поддержку разработчикам новых технологий

Стремительному развитию транспортного комплекса столицы способствует запрос москвичей на высочайший уровень сервиса и налаженный механизм обратной связи московского дептранса с жителями. Об этом заявил инженер-изобретатель, член Общественного совета при Минтрансе России Алексей Кучмин по итогам посещения выставки "Станция Манеж. Московский транспорт-2030".

Говоря о достижениях московского транспорта, я имею в виду не только метро, которое давно стало узнаваемым брендом во всем мире. Столица активно переходит на экологичный транспорт, это касается и электробусов, и электросудов, курсирующих по Москве-реке, у нас также появляются комфортные высокоскоростные поезда.

Алексей Кучмин подчеркнул, что город оказывает беспрецедентную поддержку разработчикам новых технологий, благодаря чему в столице реализуются по-настоящему прорывные проекты. 

Я внимательно слежу за созданием и испытаниями беспилотного транспорта, в том числе общественного. Совсем недавно в Москве был открыт Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий, а в начале августа Правительство РФ разрешило властям Москвы и Санкт-Петербурга в течение трех лет испытывать беспилотные трамваи, перевозя пассажиров.

Автономный транспорт в первую очередь призван минимизировать аварийность. 

Уверен, что скоро мы будем свидетелями автономного управления поездами метро. Такие технологии уже применяются в разных странах и доказали свою эффективность. Однако внедрение беспилотных технологий требует соответствующей адаптации законодательной базы. Согласно действующим правилам дорожного движения, транспортными средствами должны управлять водители. И для проведения испытаний вводятся экспериментальные правовые режимы. Пока не закрыт вопрос, кто будет нести ответственность за ДТП с беспилотными машинами – над этим тоже ведется активная работа. Вместе мы приближаем наше отчасти беспилотное будущее.

В июне глава государства Владимир Путин в ходе поездки на Дальний Восток отмечал, что "беспилотный транспорт авиационный — очень перспективный для таких расстояний", поскольку он "может что угодно принести, сесть или сбросить", а потому данное направление, "конечно, надо это развивать".

В мае мэр Москвы Сергей Собянин открыл Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий, а на улицах столицы начались испытания первого в России беспилотного трамвая. Он различает сигналы светофора и дорожные знаки, умеет притормаживать перед пешеходами, а компьютерный "мозг" трамвая принимает решение, продолжать движение или остановиться.

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