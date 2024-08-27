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У Ковальчук и Харламова не было брачной ночи

08:59
  • вторник
  • 27 августа 2024

Интимное признание актрисы

В начале августа юморист Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук. Артисты познакомились на съемках многосерийного комедийного фильма "Гусар". Влюбленные закатили роскошную свадьбу, среди приглашенных были не только родные, но и друзья: Денис Дорохов, Сергей Бурунов, Тимур Батрутдинов, Азамат Мусагалиев и другие знаменитости.

А на днях вышел новый выпуск комедийного шоу "Кстати", среди героев которого стала Катерина Ковальчук. Там же, к слову, снимался и Денис Дорохов, внезапно задавший актрисе очень интимный вопрос: "Как брачная ночь?" Катерина смутилась, но все равно дала ответ. Она призналась, что у них не было брачной ночи.

"Это было брачное утро. Это было утром", - сообщила актриса.

Также Катерина рассказала, что после свадьбы их с Гариком отношения стали еще лучше. А еще актриса поведала, что взяла фамилию мужа и теперь в документах значится как Харламова, однако для съемок в кино осталась Ковальчук.

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