Американским властям хочется прибрать мессенджер к рукам

За арестом создателя Telegram Павла Дурова в Париже стоит Вашингтон. Такое заявление сделал во вторник, 27 августа, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, в преддверии выборов президента США действующему главе государства Джо Байдену важно взять Telegram под контроль — это одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую Соединенные Штаты не имеют влияния.

Этот интерес Володин объяснил тем, что "для Вашингтона слежка в соцсетях, их тотальная цензура и подчинение, в том числе с помощью шантажа под видом борьбы с разного рода угрозами, являются традиционными способами политического управления и внешнего влияния".

Ранее американский журналист и ведущий Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена поощряет Францию на арест владельца и основателя Telegram Павла Дурова — это "отличительная черта диктатуры".

Представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев отметил, что Telegram использует половина взрослого населения России, формируя огромный массив данных, "эта информация для западных спецслужб — просто шоколадная конфета".

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