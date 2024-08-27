ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме предложили удвоить МРОТ до 30 тысяч рублей с 2025 года

09:37
  • вторник
  • 27 августа 2024

С 1 января 2024 года МРОТ составляет 19 242 рубля

Депутаты думской фракции ЛДПР выступили с инициативой увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей в месяц с 1 января 2025 года.
Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году

Как подчеркивают авторы законодательной инициативы, "низкий уровень МРОТ приводит к необоснованной дифференциации доходов населения, снижению совокупного спроса, не стимулирует работодателей внедрять новые технологии, применять рациональные и справедливые системы оплаты труда, повышать производительность труда, тормозит рост ВВП страны".

Если работник получает зарплату на уровне МРОТ, выжить он может, лишь обзаведясь кредитами и попав в долговую кабалу, тогда как глава государства Владимир Путин поставил задачу сокращать количество бедных граждан, указали авторы поправок.

Руководитель думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) отметил, что около 5 миллионов россиян получают зарплату на уровне МРОТ, пишет "Российская газета".

МРОТ в России уже превышает прожиточный минимум, это определено Конституцией. Президент России Владимир Путин пообещал, что с 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой. Он подчеркнул, что главным инструментом работы по борьбе с бедностью является обеспечение опережающего роста заработных плат.

Глава кабмина Михаил Мишустин назвал важной задачей властей дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. К 2030 году он, согласно заданной цели, должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Заседание Госдумы России
Заседание Госдумы России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.