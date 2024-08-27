В Госдуме предложили удвоить МРОТ до 30 тысяч рублей с 2025 года

С 1 января 2024 года МРОТ составляет 19 242 рубля

Депутаты думской фракции ЛДПР выступили с инициативой увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей в месяц с 1 января 2025 года.

Как подчеркивают авторы законодательной инициативы, "низкий уровень МРОТ приводит к необоснованной дифференциации доходов населения, снижению совокупного спроса, не стимулирует работодателей внедрять новые технологии, применять рациональные и справедливые системы оплаты труда, повышать производительность труда, тормозит рост ВВП страны".

Если работник получает зарплату на уровне МРОТ, выжить он может, лишь обзаведясь кредитами и попав в долговую кабалу, тогда как глава государства Владимир Путин поставил задачу сокращать количество бедных граждан, указали авторы поправок.

Руководитель думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) отметил, что около 5 миллионов россиян получают зарплату на уровне МРОТ, пишет "Российская газета".

МРОТ в России уже превышает прожиточный минимум, это определено Конституцией. Президент России Владимир Путин пообещал, что с 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой. Он подчеркнул, что главным инструментом работы по борьбе с бедностью является обеспечение опережающего роста заработных плат.

Глава кабмина Михаил Мишустин назвал важной задачей властей дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. К 2030 году он, согласно заданной цели, должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц.

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