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Артистка Люся Чеботина лишилась волос прямо на сцене

09:20
  • вторник
  • 27 августа 2024

Люди в зрительном зале бурно отреагировали на происшествие

Певица Люся Чеботина, прославившаяся благодаря таким песням как "Солнце Монако" и "За бывшего", приехала в Сочи, где сейчас полным ходом идет конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Певица не только выступила на творческом вечере Андрея Губина, который сам, впрочем, петь отказался, но и подарила зрителям сольный номер.

Во время исполнения музыкальной композиции Люся Чеботина, представшая перед зрителями с длинными распущенными волосами, вдруг прямо стоя у микрофона, начала отрезать ножницами свои локоны. Люди в зрительно зале бурно отреагировали на действия певицы - они начали аплодировать.

Теперь интернет-пользователи судачат, настоящие ли волосы или нарощенные певица отрезала. Некоторые комментаторы в Сети возмутились такому поступку Люси Чеботиной, другие отнеслись с юмором.

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