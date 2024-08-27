В бой бросают резервы - в том числе из насильно мобилизованных солдат

Бойцы не допустили прорыва противника в населенном пункте Малая Локня Курской области. Эвакуировали заключенных с персоналом исправительной колонии номер 11 и сами заняли оборону в здании ИК. За мужество, отвагу и самоотверженность удостоены государственных наград. При попытке прорваться ВСУ потеряли более десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни человек личного состава. Наши бойцы рассказали, что тогда их атаковали хорошо обученные иностранные наемники. Их было большинство в украинских подразделениях.

Кадры того самого боя - ВСУ ведут огонь по главному зданию исправительной колонии. Наши военные оказались фактически в окружении, но не сдались. Вызвали на себя огонь артиллерии, а при последующем прорыве смогли еще и эвакуировать мирных жителей - восемь человек, которые находились в соседнем трехэтажном доме.

Сейчас украинские отряды, в том числе диверсионные группы, планомерно уничтожают. Кадры работы экипажа боевого вертолета Ми-28 - по скоплению противника удары наносят неуправляемыми ракетами с расстояния в несколько километров. Очевидно, что наступление ВСУ выдыхается. В бой бросают резервы, в том числе из насильно мобилизованных солдат.

"Нас размещали в гражданских домах. Да, мародерили. Они как заходили - не успевали раздеваться, уже начинали шмон наводить. Телефоны, зажигалки, деньги, которые находили, спиртное, еда с погребов", - рассказал пленный.

Он добавил, что в армию его забрали 15 мая и после подготовки сразу перебросили в Курскую область. Вместе с сослуживцами решил сдаться, как только с российской армией завязался стрелковый бой.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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