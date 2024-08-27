Западные спонсоры Киева продолжают нагнетать эскалацию

Зеленский громко анонсирует ответ Москве на удар по энергообъектам

После атаки дронов, которую Киев устроил на Курскую АЭС 22 августа, в МАГАТЭ экстренно согласовали поездку Рафаэля Гросси в Россию. Сообщается, что он должен оценить безопасность и сформировать собственную точку зрения о ситуации с безопасностью электростанции. Правда, в агентстве по атомной энергии до сих так и не определились, кто же ведет обстрелы и Запорожской, а теперь и Курской станций.

После вчерашнего массированного удара по украинским энергообъектам, связанным с ОПК, ситуация только накаляется. Зеленский громко анонсирует ответ Москве: "Мы его готовим - и по применению F-16, и по операции в Курской области. Продолжаем наши действия в определенных районах именно так, как Украине нужно".

Призывает к эскалации и глава европейской дипломатии Жозеп Борель: "Я повторяю, что снятие ограничений на использование возможностей против российских военных, участвовавших в агрессии против Украины, в соответствии с международным правом укрепит самооборону Украины, обезопасит жизни и сократит разрушения на Украине".

В Вашингтоне осторожно отнекиваются, мол, позиция относительно использования дальнобойных ракет по России пока не изменилась. Но это пока. Журналисты Financial Times, пытаясь отмыть американское руководство, выдают очередную статью, мол, вылазка ВСУ в Курскую область - это все проделки Киева. Вашингтон пытался удержать Зеленского от сомнительной авантюры, которая может вот-вот провалиться.

"США не верят, что последняя красная черта успешно преодолена. Советники Байдена продолжают считать, что если Путин поверит, что его режим находится на грани полного поражения, россияне могут прибегнуть к использованию ядерного оружия. Когда украинцы жалуются, что их союзники боятся идеи победы, они правы", - говорится в материале.

Американские наемники, которые уже и не скрывают своего участия в походе на Курскую область, признаются, что если в первые дни атака украинских военных вызвала подъем энтузиазма, то сейчас там совершенно другие настроения: "На самом деле нас попросили пойти в Курскую область. Мы должны были помочь со снайперской операцией. Но оказалось, там сейчас царит хаос".

Чтобы восполнить потери в российском приграничье, командование ВСУ активно набирает новых бойцов. Но ролики о доблестной работе ТЦК в Сети уже поднадоели. Теперь потенциальным призывникам предлагают посмотреть на свое будущее с юмором.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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