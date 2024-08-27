Площадь природного пожара в Крыму выросла в два раза

Пламенем охвачено 150 гектаров в природном заказнике Тепе-Оба

Выгоревшие сосны, выжженная трава – так сейчас выглядит горный массив Тепе-Оба. Открытого горения визуально нет, но в многочисленных ложбинах еще может тлеть лесная подложка. Сильные и порывистый ветер способен в любой момент вновь раздуть пожар.

Спасатели и добровольцы выстраиваются цепью и обходят территорию с ранцевыми огнетушителями. На месте работают свыше 500 специалистов и 150 единиц техники. Накануне к месту возгорания была направлена дополнительная аэромобильная группировка из Севастополя и шесть автоцистерн. Со всего Крыма на помощь едут волонтеры.

В воздухе дежурят два вертолета. За два дня они совершили уже более сотни сбросов воды.

"В ночное время работа была продолжена. Организовано семь участков. Распространения удалось не допустить. Пожар уничтожил уже 150 гектаров", - сообщил Аркадий Ожигин, начальник ГУ МЧС России по Республике Крым.

Пожар на горе Тепе-Оба разгорелся в воскресенье. Огонь вплотную подходил к четырем поселкам. Но спасателям и добровольцам удалось отвести угрозу от жилых массивов.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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