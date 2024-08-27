В студии российского общества "Знание" выступили герои одноименной фотовыставки
В Москве прошел просветительский марафон "Наука в лицах".
В студии российского общества "Знание" выступили герои одноименной фотовыставки. Это молодые отечественные ученые, победители конкурсов и лауреаты президентской премии в области науки и инноваций. Они рассказали о современных разработках в медицине, новейших инженерных решениях и искусственном интеллекте.
Проект призван подчеркнуть вклад исследователей в формирование будущего страны.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram