ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве прошел просветительский марафон "Наука в лицах"

11:49
  • вторник
  • 27 августа 2024

В студии российского общества "Знание" выступили герои одноименной фотовыставки

В Москве прошел просветительский марафон "Наука в лицах".

В студии российского общества "Знание" выступили герои одноименной фотовыставки. Это молодые отечественные ученые, победители конкурсов и лауреаты президентской премии в области науки и инноваций. Они рассказали о современных разработках в медицине, новейших инженерных решениях и искусственном интеллекте.

Проект призван подчеркнуть вклад исследователей в формирование будущего страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Просветительский марафон "Наука в лицах"
Просветительский марафон "Наука в лицах"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.