Зрители ТВЦ собирают средства на лечение девятимесячного Ромы Ситникова с редчайшим диагнозом

Организм ребенка не в силах бороться с вирусами

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение девятимесячного Ромы Ситникова. У мальчика очень редкий диагноз - тяжелый комбинированный иммунодефицит. Синдром Вискотта - Олдрича. Организм ребенка не в силах бороться с вирусами, и любая инфекция может стать смертельной. Единственный шанс на спасение - пересадка костного мозга. Но до и после операции нужна терапия специальными препаратами. Их стоимость - почти четыре миллиона рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Каждый раз, когда девятимесячный Рома получает свою бутылочку с детской смесью, мама внимательно следит за его состоянием, пока он ест. После любого из таких кормлений может начаться сильное кровотечение. А значит, надо срочно мчаться в больницу. Все из-за недостаточного количества тромбоцитов.

"Бывало такое, что тромбоциты совсем низкие и ты просто сидишь чуть ли не над кроватью и смотришь, чтобы не дай Бог откуда-то не пошла кровь", - рассказывает мама.

У ребенка очень редки врожденный диагноз - тяжелый комбинированный иммунодефицит. Синдром Вискотта-Олдрича. Ромин иммунитет не умеет бороться даже с самыми безобидными вирусами. Любое ОРВИ - это температура за 40, стационар, капельницы и высокий риск летального исхода.

"С таким синдромом детки живут максимум до 6 лет. Но это в самом лучшем случае, если не подцепить какую-тот инфекцию. Потому что инфекция для нас равна смерти", - продолжает мама.

Постоянные осмотры и анализы - так сейчас выглядит детство мальчика. Врачи пугают: с таким диагнозом в возрасте 3-4 лет возникают злокачественные новообразования, чаще всего лимфомы. И прогноз как правило неутешительный. К счастью, маленького Рому еще можно спасти.

"На данный момент диагноз поставлен очень быстро и крайне вовремя, ребенок еще не успел заболеть тяжелыми инфекциям. Сейчас требуется аллогенная трансплантация костного мозга, которая поможет полностью излечиться от данного заболевания", - объяснила Екатерина Долгушина, врач-гематолог Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова.

Беда случилась после нескольких лет безоблачного счастья. Маме говорили, что у нее никогда не будет детей, но родились двое сыновей. Страшная болезнь разделила семью на две половинки. Рома, младший, с мамой на лечении в Петербурге. Старший брат - дома с папой в Ялте.

Дата трансплантации уже назначена, но чтобы костный мозг прижился и сам Рома смог перенести операцию, необходим целый комплекс редких препаратов. Лекарства стоят огромных денег: почти четыре миллиона рублей.

Из-за угрожающего состояния Роме ускорили план лечения. До трансплантации остались считанные дни, поэтому срочно надо начинать терапию теми самыми препаратами. Пересадка - единственный способ побороться за жизнь мальчика и сохранить ее, но без иммунотерапии врачи не дают гарантий, что донорский костный мозг заработает как нужно. Семья обращается за помощью к неравнодушным людям.

"Это же наш ребеночек. Хотелось бы, конечно, чтобы люди нас услышали, помогли нашему Ромочке. Сами мы не потянем, не осилим такую сумму", - говорит мама.

Время не ждет, болезнь тоже, Рому уже положили в больницу и готовят к трансплантации. Ребенок чувствует, как сильно переживает его мама. Все время просится на ручки. Но когда он наконец засыпает своим безмятежным детским сном - как будто ангелы спускаются в эту небольшую белую палату. И тогда мама ненадолго успокаивается и начинает верить, что все получится: необходимые лекарства удастся приобрести, и ее сын будет жить.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Романа Ситникова, программа 2065

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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