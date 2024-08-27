Сергей Собянин: Москва — лидер российского кинопроизводства

Мэр столицы рассказал о развитии индустрии

Сегодня, 27 августа, отмечается День российского кино. По такому случаю мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале сообщил о том, как развивается индустрия кино в столице.

Он рассказал о новом грандиозном проекте под названием "Москва - город кино", который по задумке создателей должен включать в себя около 1170 гектаров креативного пространства, благодаря которому можно будет реализовать любую идею. В проекте принимают участие Киностудия Горького, сеть кинотеатров "Москино" и кинопарк Москино.

Кстати, развивать киноиндустрию Москва начала уже давно, отмечает Сергей Собянин. Он напомнил, что шесть лет назад была создана специальная городская Кинокомиссия, оказывающая помощь в согласовании съемок в Москве. А в прошлом году начала работу Киноплатформа Москино, специализирующаяся на аренде павильонов и съемочных площадок, прокате костюмов и реквизита.

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