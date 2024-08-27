Украине пообещали самую тяжелую зиму в истории

В стране разрушена часть энергетической инфраструктуры

Предстоящая зима станет самой тяжелой в истории Украины. Об этом во вторник, 27 августа, предупредил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

По словам политика, украинцам "нужно готовиться к сложной зиме", которая окажется еще тяжелее предыдущей.

Галущенко заверил, что украинские власти делают все возможное, чтобы облегчить жизнь населению, в том числе запланировали возведение объектов дополнительной генерации, сообщает РИА Новости.

26 августа глава украинского кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что не менее 15 областей Украины пострадали от утренней атаки ВС России. Министр энергетики страны Герман Галущенко рассказал, что сложная ситуация сложилась в энергосистеме страны — властям пришлось ввести экстренные отключения света.

В июле Украине пришлось запрашивать аварийную помощь из энергетических систем Венгрии, Польши и Словакии в вечерние часы пиковой нагрузки. Украинские чиновники предупреждали, что перед страной открывается реальная перспектива "жизни в холоде и темноте" из-за ущерба, причиненного украинской энергетике ударами ВС России.

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