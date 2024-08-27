Польша признала ведение гибридной войны

Такое заявление сделали в польском Минобороны

Польша действительно находится в состоянии гибридной войны. Такое заявление сделал заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик.

В качестве доводов, подкрепляющих эту позицию, политик привел ситуацию на границе с Белоруссией. Он также упомянул появление на территории Польши иностранных метеозондов — инструментов, с помощью которых можно спровоцировать "дискуссии и расколы в обществе" и недоверие граждан к государству, сообщает PAP.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО должна быть готова к военной конфронтации, привести к которой, по мнению польского лидера, может только одно: победа России в столкновении с Украиной.

При этом глава евродипломатии Жозеп Боррель заверил, что "мы не являемся стороной в войне", однако признал, что "мы – часть конфликта" на Украине. При этом политик подчеркнул, что "то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность".

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