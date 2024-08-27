Хомбоеприпасы уже доставили в один из батальонов

Военнослужащих украинской армии готовят к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. Об этом во вторник, 27 августа, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Кириллов сослался на трофейную документацию, найденную на брошенных украинских позициях. Как подчеркнул военный, "это методическое пособие по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами".

На Украину поставлено порядка 500 тонн триэтаноламина, который может использоваться для производства азотистого иприта, отметил генерал. При этом в открытом доступе нет ни одного доказательства того, что указанное вещество не применили в противоправных целях.

Это означает, что киевский режим может готовить очередные провокации с токсичными химикатами в зоне спецоперации. В частности, имеется информация о подвозе химических боеприпасов в подразделения 3-го аэромобильного батальона ВСУ.

Материалы о доказанных нарушениях Украиной Конвенции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) переданы в технический секретариат организации, однако он никак не отреагировал. Российская сторона вновь призвала ОЗХО беспристрастно расследовать использование Украиной токсичных химикатов, сообщает РИА Новости.

В июле постоянный представитель России при ОЗХО, посол в Гааге Владимир Тарабрин заявил, что Украина грубейшим образом нарушает Конвенцию, используя против российских военных боевые отравляющие вещества, о чем говорят многие зарубежные эксперты. При этом химической угрозы Украине со стороны России нет и быть не может.

Тем не менее, в ОЗХО твердят, что не могут определить, применялось ли химическое оружие в ходе украинского конфликта — информации, предоставленной обеими сторонами, недостаточно для того, чтобы делать выводы.

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