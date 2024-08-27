Уголовные дела возбуждены против журналистов, пробравшихся в Курскую область

Речь идет об иностранных репортерах

ФСБ возбудила уголовные дела в отношении украинского и немецкого журналистов, незаконно проникших в Суджу через границу, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Речь идет о Николасе Коннолли и Наталье Нагорной. Первый работает в известной немецкой телерадиовещательной корпорации, а вторая является корреспондентом одного из украинских телеканалов. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее аналогичные уголовные дела были возбуждены в отношении двух итальянских журналистов, двух украинских журналистов, а также корреспондента CNN, который якобы посетил город Суджа в Курской области по приглашению властей Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова по этому поводу заявляла, что Москва отслеживает каждый случай проникновения западных СМИ в Курскую область, по этому вопросу будет проводиться проверка.

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