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Волочкова назвала самого близкого человека: это не мать

10:42
  • вторник
  • 27 августа 2024

Балерина разоткровенничалась

Анастасия Волочкова то и дело подвергается критике обеспокоенных фанатов, которые считают, что балерина доверяет не тем людям. Одно время поклонники ругали ее за напрасное, по их мнению, доброе отношение к актеру Никите Джигурде, с которым впоследствии та вдрызг разругалась.

Кроме того многие пользователи Сети регулярно винят Волочкову в том, что она якобы пригрела в доме семью своей домработницы Лолы. По какой-то причине фанаты балерины не доверяют женщине и подозревают, что та пользуется доверием и наивностью артистки.

При этом поклонники не понимают, почему Анастасия не может наладить отношения с родными матерью и дочерью. Одно время балерина негативно отзывалась о родительнице, обвиняя ту в зависти к ее таланту и успеху. А про дочь и вовсе заявила, что не собирается отписывать ей никакой недвижимости. А еще общественность помнит скандал, когда наследница предпочла не звать балерину на свой выпускной, и та очень обиделась.

К счастью, сейчас все неурядицы остались в прошлом. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена с дочкой Ариадной, которой скоро исполнится 19 лет.

"За этот год произошло просто невероятное сближение наших отношений. Личных и духовных. Это большое счастье! Наши отношения построены на совершенном доверии друг к другу. Прощайте, переходные возрасты и недопонимания. Ари - самый близкий человек в моей жизни. Интеллигентный, воспитанный, образованный, умный, мудрый, состоявшийся, самореализованный, сильный духом и самый лучший. Я счастливая мама. И по праву горжусь моей доченькой и ее достижениями", - заявила балерина.

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