На форуме-фестивале "Москва 2030" расскажут о волонтерстве в Курской области

В числе самых важных гостей — журналисты, которые освещают события СВО

В парке искусств "Музеон" организуют телемост с военным корреспондентом Изабеллой Либерман. 27 августа в 17:00 она выйдет на связь из Курска.

Военкор расскажет о волонтерской работе в городе и в зоне специальной военной операции (СВО), о настроениях местных жителей, а также о том, как им можно помочь. Встреча организована программой "Мой район". Мероприятие пройдет на сцене около макета "Планетарная станция".

В парке искусств "Музеон" на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" почти ежедневно проходят мастер-классы, лекции и встречи с интересными людьми.

Одни из самых важных гостей — журналисты, которые освещают события специальной военной операции. Они дают возможность узнать о событиях из первых уст и понять, как можно поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации. Изабелла Либерман — одна из немногих женщин-военкоров, работающих в зоне СВО. Она считает своей задачей освещать проблемы, с которыми сталкиваются люди, показывать быт тех, чьи дома оказались в области боевых действий, а также рассказывать о работе российских военнослужащих. 28 августа в "Музеоне" можно будет задать вопросы известному военному журналисту Константину Придыбайло, а 29 августа состоится встреча с Николаем Крупатиным, креативным продюсером, медиаменеджером и композитором, который часто посещает Донецк.

"Территория будущего. Москва 2030" — это форум-фестиваль, который представляет москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города.

С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Посетители могут не только познакомиться с современными достижениями Москвы, но и увидеть своими глазами воплощение стратегии ее развития, понять, каким будет город в 2030 году.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин позвонил военкору ВГТРК Евгению Поддубному, пострадавшему в результате атаки украинского беспилотника в Курской области, и поздравил его с днем рождения. Глава государства пожелал журналисту скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

Москвичи продолжают активно помогать жителям Курской области, подвергшейся нападению украинских националистов. На сайте "Миллион призов" продолжается сбор пожертвований семьям, пострадавшим в Курской области. Как рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, всего за неделю москвичи собрали более 9 миллионов рублей.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее назвал самые популярные запросы в сервисах "Мосволонтера". Это сопровождение мероприятий, обучение добровольцев и получение личной книжки волонтера. Кроме того, у молодежи растет популярность экологического волонтерства, которое объединяет уже более 16 тысяч школьников и студентов колледжей.

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