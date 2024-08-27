Собянин рассказал о планах развития инженерно-коммунальной инфраструктуры

В столице активно возводят жилье, прокладывают новые линии метро

О стратегии развития инженерно-коммунальной инфраструктуры Москвы рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в столице активно возводят жилье, прокладывают новые линии метро. Но расход основных энергетических и коммунальных ресурсов не растет, а по воде - даже сокращается. И это говорит о том, что в последнее десятилетие увеличилась эффективность городского хозяйства, которую достигли благодаря модернизации объектов.

В планах властей - продолжить реконструкцию ТЭЦ, сетей электро- и теплоснабжения, строительство новых очистных сооружений.

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