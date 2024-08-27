Он изучит ситуацию на Курской АЭС

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник, 27 августа, прибыл в город энергетиков Курчатов в Курской области.

Накануне своего приезда Гросси заявлял, что посещение Курской атомной электростанции позволит дать независимую оценку ситуации на объекте, а по итогам визита будут сформулированы положения о защите станции, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что Вооруженные силы Украины в ночь на 22 августа предприняли попытки атаковать Курскую АЭС. Эта вылазка врага была сорвана, атомный объект продолжил работу в нормальном режиме. Путин выразил надежду на то, что МАГАТЭ пришлет своих специалистов, чтобы на месте оценить обстановку.

Министерство иностранных дел России заранее предупреждало о поползновениях киевского режима, грозящих ядерной катастрофой всему миру. Ведомство призывало ООН и МАГАТЭ незамедлительно выступить с осуждением готовящихся провокационных акций.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram