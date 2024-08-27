Собянин: Нацпроект помог на 20% увеличить выпуск бионических протезов

Мэр столицы поделился достижениями

Столичная компания "Моторика" занимается медицинской кибернетикой, разрабатывая и производя протезы рук, ног и ассистивные устройства, которыми человек искусно управляет для восполнения функций и поддержки своего здоровья. Она исследует и разрабатывает технологии на стыке медицины и робототехники с 2014 года.

Благодаря помощи национального проекта "Производительность труда" организация увеличила на 20% выпуск бионических протезов. Кроме того усовершенствовался процесс сборки протеза кисти, стандартизировались рабочие места, выровнялась загрузка персонала и так далее. В результате экономический эффект компании от участия в проекте — больше 100 миллионов рублей, сообщил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Напомним, что нацпроект реализуется в Москве за счет средств городского бюджета. Он призван повышать объемы производства и прибыльность бизнеса без дополнительных затрат. Кроме того производители медицинских изделий могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, которые дают значительные налоговые преференции.

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