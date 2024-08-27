ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Нацпроект помог на 20% увеличить выпуск бионических протезов

11:07
  • вторник
  • 27 августа 2024

Мэр столицы поделился достижениями

Столичная компания "Моторика" занимается медицинской кибернетикой, разрабатывая и производя протезы рук, ног и ассистивные устройства, которыми человек искусно управляет для восполнения функций и поддержки своего здоровья. Она исследует и разрабатывает технологии на стыке медицины и робототехники с 2014 года.

Благодаря помощи национального проекта "Производительность труда" организация увеличила на 20% выпуск бионических протезов. Кроме того усовершенствовался процесс сборки протеза кисти, стандартизировались рабочие места, выровнялась загрузка персонала и так далее. В результате экономический эффект компании от участия в проекте — больше 100 миллионов рублей, сообщил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Напомним, что нацпроект реализуется в Москве за счет средств городского бюджета. Он призван повышать объемы производства и прибыльность бизнеса без дополнительных затрат. Кроме того производители медицинских изделий могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, которые дают значительные налоговые преференции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Бионический протез
Бионический протез
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.