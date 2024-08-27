В России резко подорожали автомобильные аптечки

Это объясняют предстоящим изменением законодательства о составе аптечки

Cредняя стоимость аптечки автомобилиста в России выросла на 28% к августу 2023 года — до 572 рублей при покупке офлайн. Как отмечает РБК, это вызвано тем, что с 1 сентября в силу вступает приказ Минздрава об обновленном составе аптечки.

В новой комплектации в аптечку должны входить изотермическое одеяло, хирургические ножницы, эластичные бинты и загубник (приспособление вставляется в рот и не позволяет человеку сомкнуть челюсти или прикусить язык).

В мае сообщалось, что с сентября российским автомобилистам придется скорректировать состав аптечки, хотя старые наборы можно будет использовать до истечения срока годности, но не дольше 1 сентября 2027 года.

Выступая с инициативой о корректировке содержимого автоаптечки, Министерство здравоохранения заверило, что в новой комплектации она будет более эффективной и адекватно отвечающей требованиям оказания первой медицинской помощи.

При этом с сентября 2022 года в России изменились правила техосмотра легковых автомобилей. Вместо 82 обязательных пунктов автомобили проверяют всего по 55 параметрам.

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