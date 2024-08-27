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Москвичи перечислили "Народному фронту. Все для победы!" 14 млн руб. на сайте "Миллион призов"

11:59
  • вторник
  • 27 августа 2024

По промокоду можно отследить свое пожертвование

Сайт "Миллион призов" совместно с благотворительным фондом "Народный фронт. Все для победы!" продолжает сбор средств в поддержку участников специальной военной операции и на оказание гуманитарной помощи гражданам, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях.

Неравнодушным москвичам потребовалось чуть больше недели, чтобы собрать 14 миллионов рублей. Перевести можно 500, 1, 2, 3, 5 или 10 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Количество переводов неограниченно. Участники программы направляют как городские (зеленые) баллы, которые жители получают за участие в проектах "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Город идей", "Наш город" и других, так и призовые (красные) баллы. Их разыгрывают среди участников серии акций #ВыбираемВместе программы "Миллион призов". Чтобы оказать поддержку, достаточно зайти на сайт "Миллион призов" и авторизоваться с помощью логина и пароля учетной записи портала Мэра Москвы mos.ru. После чего перейти в раздел "Поощрения" и выбрать категорию "Благотворительность" – в ней размещены новые карточки фонда "Народный фронт. Все для победы!".

Все собранные средства направляются в адрес фонда.

Каждый участник получит промокод, по которому сможет отследить свое пожертвование в отчете на сайте благотворительной организации. Отчет обновляется один или два раза в месяц. Пользователи сайта высоко оценили возможность оказать поддержку с помощью городской программы лояльности "Миллион призов". Неравнодушные участники оставили в карточке фонда более 1,9 тысячи оценок и благодарных отзывов. На сайте программы "Миллион призов" также продолжается сбор средств для семей, пострадавших в Курской области. Москвичи уже пожертвовали 14 миллионов рублей, направив городские и призовые баллы в адрес Российского Красного Креста.

Ранее сообщалось, что с 1 августа по 8 сентября в рамках самого масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" проходит благотворительный маркет. Гости фестиваля смогут приобрести вязаные игрушки, текстиль, посуду, свечи и другие сувениры. Все собранные от продажи средства направят на помощь подопечным некоммерческих организаций: детям, людям старшего возраста, многодетным семьям, животным.

Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что москвичи стали активнее участвовать в благотворительной деятельности, поскольку "желание помочь ближнему – очень естественное чувство". Специально запущенным для этого на портале mos.ru сервисом пользуются 87 проверенных благотворительных организаций. Москвичи могут быть уверены, что их средства пойдут на добрые дела.

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