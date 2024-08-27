Павел Дуров забрал всю славу себе: вот кто на самом деле создал Вконтакте и стоял у истоков Telegram

Этот человек находится в тени

Павла Дурова принято считать миллиардером, программистом, филантропом, создателем соцсети Вконтакте и мессенджера Telegram. Однако на самом деле это не так. Мало кто знает, но эти достижения следует приписать старшему брату Павла Николаю Дурову.

Он с детства проявлял выдающиеся способности в математике и программировании. И именно Николай Дуров сыграл ключевую роль в разработке платформы ВКонтакте и создании криптографического протокола MTProto, который лег в основу Telegram, сообщает телеграм-канал "Звездец какой-то".

Несмотря на то, что Павел известен как основатель мессенджера, именно Николай стал настоящим техническим гением, а его младший брат больше занимался маркетингом и продвижением.

В настоящее время Николай Дуров живет в России, однако сейчас отошел от бизнеса и полностью посвятил себя науке, оставаясь в тени известности брата.

Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту, куда его самолет приземлился для дозаправки. Во Франции миллиардера считают соучастником целого ряда тяжких преступлений, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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