Зепюр Брутян выставила Павла Прилучного

Актриса назвала причину

Актриса Зепюр Брутян является второй женой популярного актера Павла Прилучного. Влюбленные оформили отношения в 2022 году. Причем для многих их свадьба стала полной неожиданностью, поскольку общественность была уверена, что актер встречается со звездой комедийного сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Одно время актрису даже упорно называли разлучницей. Якобы из-за нее Павел Прилучный расстался с женой Агатой Муцениеце.

После того, как стало известно об отношениях артиста с Зепюр Брутян, поползли слухи, что у актеров завязался роман во время работы над одним проектом. После свадьбы вскоре выяснилось, что Зепюр ждет ребенка. В 2023 году у них появился сын Микаэль.

Сейчас Брутян и Прилучный считаются одной из самых красивых и счастливых пар в отечественном шоу-бизнесе, несмотря на скандалы, которые периодически омрачают их существование. Дело в том, что бывшая супруга Агата Муцениеце, воспитывающая сына и дочь от актера, то и дело подает в суд на экс-возлюбленного.

А теперь Павла Прилучного выставила его жена Зепюр Брутян. Актриса в своем официальном телеграм-канале выложила несколько фотографий мужа и сообщила о его новом достижении.

"Как же я горжусь тобой, любимый. Аналитики онлайн-кинотеатра KION опросили жителей России и выяснили, кого они считают любимым актером! Ииииии... Главным любимцем оказался Павел Прилучный! Его фамилию назвали 47% опрошенных, 56% признались, что готовы выбрать для просмотра фильм или сериал только по причине того, что он в нем играет!" - рассказала жена актера.

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