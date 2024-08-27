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Глава СВР: Дуров не раскроет Западу чувствительную информацию

12:26
  • вторник
  • 27 августа 2024

Создателя Telegram держат под стражей в Париже

Создатель Telegram Павел Дуров после задержания во Франции не допустит передачу Западу чувствительной информации. Такое мнение высказал во вторник, 27 августа, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

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Главу СВР попросили прокомментировать наличие каких-либо рисков утечки важных данных в связи с задержанием бизнесмена французской полицией. Как заявил Нарышкин, он очень рассчитывает на то, что Павел Дуров "этого не допустит", сообщает ТАСС.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркивал, что "для Вашингтона слежка в соцсетях, их тотальная цензура и подчинение, в том числе с помощью шантажа под видом борьбы с разного рода угрозами, являются традиционными способами политического управления и внешнего влияния".

Между тем вслед за задержанием в Париже Павла Дурова популярность его детища резко возросла именно во Франции и в Соединенных Штатах. У американской интернет-аудитории Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением среди соцсетей, а во Франции — первым.

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