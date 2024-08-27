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Киев собрался передать США список желанных целей в России для ударов

12:38
  • вторник
  • 27 августа 2024

Украина выпрашивает разрешение бить американским оружием вглубь России

Украина планирует предоставить американским властям список целей на российской территории, по которым украинские военные хотели бы нанести удары американским дальнобойным оружием.

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Как пишет Politico, такой список везут в Вашингтон министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Представители киевского режима не оставляют попыток убедить США снять ограничения на использование американского вооружения.

При этом собеседники издания подчеркивают, что в Вашингтоне по-прежнему не видят необходимости удовлетворять просьбы Киева — Россия отодвинула самые важные объекты, включая авиацию, от границы и сделала их недосягаемыми.

Ранее информированные источники утверждали, что США не хотят разрешать Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России, в том числе по территории Курской области, поскольку запасы таких боеприпасов ограничены.

При этом президент Украины Владимир Зеленский еще в июле уверял, будто давление Киева на западных партнеров в вопросе разрешения наносить удары их оружием по российской территории, возможно, начинает приносить плоды — приходят "позитивные сигналы".

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