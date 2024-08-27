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Собянин: На Москве-реке появились специальные участки для занятий водным спортом

12:45
  • вторник
  • 27 августа 2024

По словам мэра, стало еще безопаснее

Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале сообщил, что Москву-реку решили разделить на зоны, тем самым будет еще безопаснее пользоваться акваторией.

В частности, речь идет о 12 участках для отдыха на воде, регулярных и прогулочных маршрутов, разовых мероприятий и фейерверков.

Любителям заниматься водными видами спорта мэр Москвы назвал конкретные районы для комфортного времяпрепровождения. Так, сап-бордингом можно заниматься в Большом Строгинском затоне и в Серебряном Бору, воднолыжным спортом — в районе Спасского затона, а водно-моторным спортом — в Мякинине, на Химкинском водохранилище и в других местах.

Ранее стало известно, что правительство запускает эксперимент по созданию единого информационного ресурса водных объектов. Туда войдут подробные и достоверные сведения о реках и озерах. Это позволит сохранить запасы питьевой воды и быстрее реагировать на возможные нарушения в экологической сфере. В пилотный проект войдут Чеченская республика, Забайкальский край и Тульская область.

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